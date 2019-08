Wojna na Lewicy. Chodzi o Jaruzelską. Bunt w szeregach

Wieloletni warszawski działacz i przewodniczący Rady SLD na Bemowie Zbigniew Żaba napisał list otwarty do Włodzimierza Czarzastego. Do listu dotarł "Super Express".

"W związku z niedopuszczalnym dyskredytowaniem członków warszawskiej organizacji SLD i decyzji Rady warszawskiej SLD zwracam się do Pana z apelem o ponowne rozpatrzenie kandydatury Moniki Jaruzelskiej jako kandydatki w okręgu 19 z listy KW SLD" – czytamy w liście Zbigniewa Żaby do Włodzimierza Czarzastego.

"Monika Jaruzelska udowodniła w wyborach samorządowych w 2018 roku jaki posiada elektorat w Warszawie. Jest osobą zaangażowaną w obronę służb mundurowych, ich praw nabytych, i przez wyborców z tej grupy oraz przez ich rodziny jest za to szanowana. Arbitralne i niezrozumiałe eliminowanie Jej kandydatury stanowi jawne lekceważenie tych wyborców, co może prowadzić do politycznej klęski SLD w stolicy. Pokazały to dobitnie wybory samorządowe 2018, kiedy elektorat lewicy stolicy nie zagłosował na Andrzeja Rozenka. Jak sądzę bowiem innego „twardego” elektoratu SLD w Warszawie nie ma. Elektorat Pani Jaruzelskiej na pewno zaś nie zagłosuje ani na Pana Zandberga, ani na Panią Żukowską. Prawdopodobnie w ogóle odwróci się od listy KW SLD" – zaznacza Żaba.