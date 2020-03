Włoski ksiądz oddał swój respirator innemu choremu. Sam zmarł

taro 24.3.20 13:14

Malo jest ludzi na tym swiecie, ktorzy by w takiej sytuacji podobnie uczynili. Kazdy czlowiek ma w swoim umysle zakodowane,by miec jak najmniej bolu i przede wszystkim ma przezyc.

Znajac komunistow,socjalistow i lewakow, to na 100% wykorzystaja to na swojej stronie i bedy krzyczec do osob starszych,by schodzily z tego swiata i to natychmist,by zwolnic nie tylko respiratory,lozka w szpitalach,ale rowniez mieszkania i jeszcze cieple fotele przed TV.