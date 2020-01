Witold Gadowski dla Frondy o sporze z Putinem: Kto nie stoi tu po stronie polskiego rządu, jest szkodnikiem

Joanna Jaszczuk, Fronda.pl: Krótko po nasileniu antypolskich ataków ze strony Federacji Rosyjskiej i jej prezydenta Władimira Putina, jeden z liderów Konfederacji, poseł na Sejm RP i były europarlamentarzysta, Janusz Korwin-Mikke mówi w mediach, że rosyjski przywódca tylko głupio żartował, że nie powinniśmy podchodzić do jego wypowiedzi tak nerwowo, że właściwie Putin miał rację, bo nie można zrównywać ZSRR z III Rzeszą, a wśród bolszewików było niewielu Rosjan, bo w większości byli to Polacy, a dowództwo stanowili przeważnie Żydzi

Witold Gadowski, dziennikarz śledczy, publicysta: Są to opinie albo infantylne, albo po prostu sterowane, które mają za zadanie uczynić całą sytuację nieczytelną. Tymczasem dla mnie ta sytuacja jest bardzo czytelna: armia sowiecka była takim samym agresorem na Polskę, jak niemiecka armia hitlerowska. Stalin i Hitler są podobnymi ludobójcami, z tym że Stalin zamordował więcej ludzi niż Hitler- i to tylko dlatego, że miał na to więcej czasu.