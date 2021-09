,,Większość opozycji nie zdała egzaminu. To przejdzie do historii''. Mocne komentarze po głosowaniu

Jawny 7.9.21 9:03

Gdyby wprowadzili stan wyjątkowy w czasie pandemii, to dopiero byłby jazgot opozycji! A co by to wtedy dało? Guzik. Zresztą dla opozycji KAŻDY pretekst do jazgotania jest dobry. Trzęsienie ziemi na antypodach, huragan w Ameryce, powódź w Szkop-landzie, ruchawki w Honolulu,... Cokolwiek się zdarzy, to przez PIS i politykę Kaczyńskiego. Bo opozycja tylko tyle potrafi.