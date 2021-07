[Wideo] Imponujące postępy prac na kanale żeglugowym na Mierzei Wiślanej. Serce rośnie

Prezydent Andrzej Duda złożył w dniu dzisiejszym wizytę na terenie przekopu Mierzei Wiślanej, koło Kątów Rybackich, gdzie trwa budowa kanału żeglugowego.

– Przekop Mierzei Wiślanej to inwestycja, która wzmacnia suwerenność Rzeczypospolitej; to najważniejsza jej rola, żebyśmy nie musieli pytać sąsiadów, czy możemy wpłynąć na wody Zalewu Wiślanego i do portu w Elblągu – powiedział Prezydent RP.

W wizycie wziął udział także Premier Mateusz Morawiecki.

Prezydent Andrzej Duda stwierdził, że postęp realizacji inwestycji jest bardzo widoczny. – Widać, że wszystkie prace biegną w terminie; że tak jak zapowiadano, do przyszłego roku pierwsze jednostki będą mogły przepłynąć kanałem, a do 2023 r. ta inwestycja będzie w pełni zakończona – ocenił.

– Byliśmy tutaj z Premierem nieco ponad rok temu; widać, jak ogromny nastąpił w międzyczasie progres – dodał.

Przekop Mierzei Wiślanej związany jest z budową kanału żeglugowego, który ma służyć skróceniu morskiego szlaku na Bałtyk oraz ułatwieniu przepływu statków do portu w Elblągu.

To również element Planu Dudy – Strategiczne inwestycje. Silna gospodarka i bezpieczne miejsca pracy – Dekada strategicznych inwestycji.

Zakończenie prac i oddanie kanału do użytkowania planowane jest na 2022 rok.

mp/prezydent.pl