[Wideo] Gdańsk. Fala nienawiści na marszu LGBT za przyzwoleniem Dulkiewicz

W Gdańsku przeszedł dziś po raz kolejny marsz LGBT, dla niepoznaki nazywany przez organizatorów „Marszem Równości”. Wydarzenie było zorganizowane za zgodą prezydent tego miasta Aleksandy Dulkiewicz.

Podczas parady były puszczane na megafonach wulgarne i obraźliwe piosenki, które niektórzy uczestnicy chętnie śpiewali, co można zobaczyć i usłyszeć na załączonych nagraniach.

Nie obyło się oczywiście bez wulgaryzmów pod adresem rządu oraz partii rządzącej. „PiS wypier****” – krzyczeli uczestnicy parady, a z głośników leciało donośne „jeb** PiS”. „To żenada i mowa nienawiści” – piszą internauci.

– Równość dotyczy każdego z nas, to podstawowe prawo człowieka, element godności ludzkiej – mówiła z kolei w piątek zapraszając na weekendową paradę gejów, lesbijek, osób biseksualnych i transpłciowych prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, a parada odbyła się pod jej patronatem.

Bardzo dosadnie tak karykarurlanie pojmowaną tolerancę i róność ocenili w swoich wpisach internauci.



