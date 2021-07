Wiara w Holandii umiera. Dziś modlimy się za tamtejszy Kościół!

Akcja „Pray Across Europe” to modlitewna pielgrzymka po Europie trwająca od 13. maja do 13. października, czyli w czasie, w którym w 1917 roku Maryja objawiła się dzieciom w Fatimie, prosząc je o modlitwę o nawrócenie grzeszników. Każdego dnia w ramach akcji omadlany jest inny kraj. Dziś modlimy się za Holandię, w której kryzys wiary i laicyzacja są szczególnie dotkliwe.

O Maryjo, która objawiłaś się pastuszkom w Fatimie, ofiaruję dzisiaj Twemu Niepokalanemu Sercu intencję nawrócenia Niderlandów, abyś o Pani wybłagała u Boga odmianę serc rządzących i mieszkańców tego kraju.

Dziesiątka Różańca

Po odmówionej dziesiątce wezwanie: Święta Hiacynto, Święty Franciszku módlcie się za nami, siostro Łucjo służebnico boża wstawiaj się za nami.

Imprimatur / Za zgodą Kurii Metropolitalnej Wrocławskiej L.dz. 436/2020 Wrocław 19.05.2020 r.

kak/adoptkhol.blogspot.com, Facebook