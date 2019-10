Węgry wzorem dla Polski. Coca-Cola ukarana za wspieranie ,,tęczowej zarazy''

JONASIK 17.10.19 12:17

Roczne przychody Coca Coli to ponad 30 mld USD, czyli jakieś 115 mld zł.

Kara więc to jakieś 5,65 do minus 8 ich przychodów.

Porównajmy do ludzkich dochodów.

Zakładając, że mamy przychód 5000 zł miesięcznie, rocznie daje to 60 tyś zł.

Proporcjonalnie więc kara wynosiłaby 0,002 zł czyli dużo, dużo mniej niż grosz.

Coś mi się wydaje, że Coca Cola się nie podniesie po takim ciosie.