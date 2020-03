W.Brytanii droga ‘po trupach’ do odporności…?

Zdaje się, że Brytyjczycy nie robią nic, albo bardzo niewiele, aby zwalczyć u siebie pandemię SARS-CoV-2. Według nich na razie jest za wcześnie na wprowadzanie środków podobnych do tych, które wprowadzają inne państwa. Do takiego wniosku doszli na podstawie prac naukowców z różnych dziedzin. Według brytyjskich wirusologów, epidemiologów, matematyków i ekonomistów jest jeszcze za wcześnie na tak poważne działania.

Drugi argument, którym kierują się Brytyjczycy, to ten, że i tak nie da się odizolować wszystkich obywateli, a wyprodukowanie szczepionek zajmie wiele czasu. Dlatego na tym etapie należy skoncentrować się na najbardziej zagrożonych grupach, tj. na osobach starszych i chorych. To dla nich zachorowanie na COVID-19 może stać się śmiertelne. Natomiast obywatele zdrowi, poniżej 50 roku życia, zwyczajnie mogą się zarazić wirusem SARS-CoV-2, ponieważ im nie wyrządzi on większej szkody. Z kolei zarażenie się powyżej 60 proc. mieszkańców Wielkiej Brytanii daje możliwość wytworzenia tzw. odporności stadnej. Wówczas Brytyjczycy staliby się odporni na kolejne fale pandemii.