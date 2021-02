Waszczykowski: Doszłoby do wielkiego chaosu, gdybyśmy oddali władzę

- Nie mamy dzisiaj alternatywy. Gdybyśmy oddali władzę, to doszłoby do wielkiego chaosu w Polsce, odwrócenia wielu reform, zatrzymana całej polityki społecznej i socjalnej, zmiany sojuszy w Europie - powiedział na antenie Polsat News europoseł PiS Witold Waszczykowski.

- Zgadzam się z Jarosławem Kaczyńskim, że jeśli spory w Zjednoczonej Prawicy miałyby dotyczyć kwestii ambicjonalnych, to one są przykre i nie do zaakceptowania - dodał.

Jak podkreślił były szef MSZ oddanie władzy w Polsce w ręce opozycji w obecnej sytuacji byłoby bardzo groźne dla naszego kraju. W jego ocenie nie powinno dość do przedterminowych wyborów.

Jego zdaniem Zjednoczona Prawica jest w "niezłej" kondycji. Ocenił też, że "postawiłby wiele", że koalicja przetrwa.

mp/polsatnews.pl