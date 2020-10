Warszawa. Trzaskowski znów będzie ozonował ścieki

W ostatnim czasie dały się we znaki silne opady na terenie całego kraju. Co to oznacza dla Warszawy? Oczywiście jeszcze większą niewydolność i tak już niewydolnej oczyszczalni ścieków Czajka, która dodatkowo jest w fazie remontu, który ma potrwać – jak oceniają niektórzy eksperci – nawet do 48 miesięcy.

Z powodu nadmiernym opadów i niewydolności Czajki prezydent stolicy poinformował o kolejnym już ozonowaniu ścieków.

Trzaskowski na Twitterze napisał:

- Opady w całym kraju zwiększają poziom wody w Wiśle. Wojsko sygnalizuje, że konieczny może być czasowy demontaż mostu pontonowego z tymczasowym rurociągiem do #Czajka. W takim wypadku ponownie rozpoczniemy ozonowanie ścieków i wzmożone kontrole jakości wody. #RzetelnieoCzajce

Opady w całym kraju zwiększają poziom wody w Wiśle. Wojsko sygnalizuje, że konieczny może być czasowy demontaż mostu pontonowego z tymczasowym rurociągiem do #Czajka. W takim wypadku ponownie rozpoczniemy ozonowanie ścieków i wzmożone kontrole jakości wody. #RzetelnieoCzajce — Rafał Trzaskowski (@trzaskowski_) October 14, 2020

mptwitter/fronda.pl