Warszawa i Płock kolejnymi ,,republikami deweloperów''? Magazyn Śledczy Anity Gargas

Plany budowy molocha na historycznej skarpie wiślanej oraz zniszczony przez dewelopera barokowy pałac. W tle urzędnicy i decyzje, które mogą doprowadzić do katastrofy. Jakimi konsekwencjami grozi wybudowanie sześciokondygnacyjnego apartamentowca na płockiej skarpie, która według ekspertów jest zagrożona osunięciem? Kto poniesie odpowiedzialność, jeśli dojdzie do katastrofy budowlanej na ogromną skalę? Kto dopuścił do zdewastowania dachu oraz dziedzińca jednego z najważniejszych zabytków warszawskiej starówki? Jak ustrzec przed zakusami inwestorów bezcenne zabytki? Czy Warszawa i Płock to kolejne tzw. republiki deweloperów? Niebezpieczna gra o wielkie pieniądze w „Magazynie śledczym Anity Gargas” w czwartek o 21:55 w TVP1.

