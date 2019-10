Cenckiewicz masakruje Wałęsę. ,,Nasze Dobro Narodowe obalyło naukę''

mordechaj 9.10.19 10:53

To wymaga wyjaśnienia historyków, skąd Kornel Morawiecki miał materiały SB. Następna sprawa, poważniejsza jest taka, dlaczego SB pozwalała działać Morawieckiemu aż do 1988 roku i pod czyją ochroną był wtedy Kornel Morawiecki i jego Solidarność Walcząca ? Niektórzy twierdzą, że ślady prowadzą do Północnej Grupy Wojsk Sowieckich stacjonującej w Legnicy i Wrocławiu.