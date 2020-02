Wałęsa do Ziobry: Chłoptasiu!

JS 18.2.20 14:23

I tu wychodzi kolejna pycha tego człowieka. To najgorsza z cech szatańskich. Z pychą wiąże się wywyższenie siebie i poniżenie innych. Pan panie Wałęsa był złem dla Polski, które z rządzenia Bożego na nas przyszło ! Ale to my jesteśmy temu winni ! Słyszeliśmy świętego papieża Jana Pawła II ale go nie słuchaliśmy, nie słuchaliśmy nauki Ewangelii. Ja też nie wierzyłem w jej skuteczność, chociaż chciałem żyć w sprawiedliwym, dobrodusznym społeczeństwie. I dzięki Wałęsie i jego kolegach-zdrajcach narodowych, przyszedł na nas po 89-ym roku dramatyczny kryzys, bieda a na wielu tragedie w postaci samobójstw. Bóg nas wydał temu czego chcieliśmy, pożądaliśmy, pieniądzu i jego sile. Miał być dobrobyt po 2 latach przemian po 89-ym a przyszedł cichy IV rozbiór. Może to jest droga, którą musimy przejść i jak zorientujemy się, że wszystko straciliśmy, wreszcie zawołamy do Jezusa aby został naszym Królem. Ja sobie tego nie wymyśliłem ani Rozalia Celakówna też nie. To "oferta" ostatniej szansy od samego Boga. Okres Miłosierdzia Bożego dobiega nieubłaganie końca.

Króluj nam Chryste

Pozdrawiam