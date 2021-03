W TVN afera, zwalnianie kobiet w ciąży i inwigilacja dziennikarzy, a w ,,mediach bez wyboru'' cisza jak makiem zasiał

„Zwalniane są kobiety w ciąży, matki rodzin wielodzietnych, osoby w wieku emerytalnym, które są wybitnymi specjalistami w swoich dziedzinach” – piszą byli pracownicy w liście otwartym, którego fragmenty zostały opublikowane przez portal TVP Info.

„To stajnia Augiasza, to wszystko co my obserwowaliśmy w stosunku do nas, teraz okazało się, że to jest pewną praktyką” - powiedział poseł Marek Suski z PiS.

Z informacji ujawnionych przez jednego z byłych pracowników TVN Grupa Discovery, w stacji na porządku dziennym mają być inwigilacja pracowników, cenzurowanie newsów i nieetyczne zachowania.

List otwarty byłych pracowników TVN opublikowany na 10 stronach obszernie prezentuje wypaczenia do jakich dochodzi w stacji. Trafił on w poniedziałek 1 marca aż do 142 redakcji w Polsce i poza granicami.

Na razie jednak na swoich stronach o treści listu nie informują Polsat czy Onet. Nie dowiemy się o tej skandalicznej sprawie także na stronach wyborcza.pl, gazeta.pl, wprost.pl, se.pl, rp.pl, oko.press, portalu radia RMF Fm, czy na serwisach internetowych radia ZET, TOK FM i Interii.

O sprawie piszą obszernie zaś wirtualnemedia.pl i press.pl. Ale także polskieradio24.pl, wpolityce.pl, dorzeczy.pl, niezalezna.pl.

Mam nadzieję, że chociaż tym razem stacja TVN i jej dziennikarze aktywni na Twitterze znajdą w sobie odwagę odnieść się do tego listu.

Oficjalnie lub nieoficjalnie



2/4 pic.twitter.com/cZRbtvTXTR — Samuel Pereira (@SamPereira_) March 1, 2021

Reszta listu zawiera rzeczy procesowe. Mam nadzieję, że nie zabraknie odwagi wymienionym pracownikom TVN i politykom, żeby się odnieść.



W Polsce mamy #MediaDoWyboru, dlatego więcej na ten temat na portalu https://t.co/nj2OT8ex1H i być może nie tylko, bo lista odbiorców długa. pic.twitter.com/135202uWtS — Samuel Pereira (@SamPereira_) March 1, 2021

Nie mogę znaleźć na Onecie wzmianki o liście grupy pracowników TVN piszących m. in o zwolnieniach kobiet w ciąży ( @bweglarczyk był jednym z adresat listu, a napisała o nim większość portali m. In WP)

Pomożecie?

Bartku @bweglarczyk -czesto piszesz o mediach, nie przemilczałeś? https://t.co/4U38C007tX — Wojciech Wybranowski (@wybranowski) March 2, 2021

mp/portal tvp info/twitter