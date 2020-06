W sobotę modlimy się o trzeźwość narodu!

♡‿♡

Świat byłby piękniejszy gdyby ksiądz zamiast chlać wino na mszy, elegancko zapalał jointcika i puszczał w ruch po sali.

To by spajalo wspólnotę. A może nawet wierni przestaliby być tacy pospinani i pałający nienawiścią.

Piękna wizja wesołych i kochających bliźniego katoli, którzy zamiast wyzywać i rzucać kamieniami do lesbijek i gejów zapraszają ich na grilla.

"Przekażcie sobie znak pokoju" nabraloby innego wymiaru.

Tylko że ten oparty na strachu i nienawiści system by się posypał. Niestety kieckowi bossowie do tego nie dopuszczą bp musieliby iść do uczciwej pracy.

Chyba zostanę papieżem.:D





