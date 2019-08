W Koalicji Obywatelskiej coraz ciekawiej! Hartwich 'wygryzła' Myrchę?

Schetyna podkreślił, że rekomenduje zarządowi PO, by Hartwich była "trójką" listy Koalicji Obywatelskiej w Toruniu. Zgodnie z zapowiedzią to miejsce na toruńskiej liście należało do posła Arkadiusza Myrchy. Czy to oznacza, że młody polityk straci swoje miejsce na rzecz działaczki społecznej?