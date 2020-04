W jakiej kondycji jest Kościół? Ks. prof. Andrzej Kobyliński

az 13.4.20 10:25

Rozmowa została przeprowadzona 27.02.2018 roku i jej treści nie przystają do obecnej sytuacji, która uległa znacznemu przyspieszeniu. Kościół katakumbowy w Chinach został zdradzony i to jest już faktem. KK nękany jest wielkim zamętem i błędem.

W swoim przesłaniu na Wielkanoc z 12 kwietnia 2020, kard. Burke przywołał osobę kard.Stefana Wyszyńskiego i napisał:

"... w czasach cierpienia, a nawet śmierci, musimy mieć odwagę tych, którzy są żywi w Chrystusie. Nie możemy ulec strachowi, który jest naturalnym uczuciem w czasie niebezpieczeństwa, lecz którym posługuje się Szatan, by odebrać nam naszą Chrystusową odwagę. Gdy odwaga otwiera drzwi, znika to, czego tak bardzo się obawialiśmy, ponieważ Chrystus jest w nas. I odniesiemy Chrystusowe zwycięstwo w naszym ludzkim ciele. W obecnej, bardzo trudnej sytuacji, którą przeżywamy na świecie i w Kościele, pamiętajmy o przykładzie Czcigodnego Sługi Bożego kardynała Wyszyńskiego. Gdy dopada nas strach, bądźmy odważni w Chrystusie, który prawdziwie zmartwychwstał i żyje w nas."

https://www.pch24.pl/kardynal-raymond-leo-burke--przeslanie-na-wielkanoc-,75314,i.html