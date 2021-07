Von der Leyen po roboczej kolacji z Morawieckim: dobre spotkanie

Dwie godziny trwała wtorkowa robocza kolacja, w trakcie której dyskutowali Mateusz Morawiecki i szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

Wcześniej o spotkaniu informował rzecznik rządu Piotr Muller. Wskazał, że na spotkaniu przedyskutowane zostaną kwestie z bieżącej agendy UE, w tym także kwestie polityki klimatycznej i Krajowego Planu Odbudowy.

Wczorajsze rozmowy trwały dokładnie dwie godziny. Ursula von der Leyen stwierdziła, że było to "dobre spotkanie". Wskazała, że z Morawieckim przedyskutowane zostały takie zagadnienia jak kwestie klimatyczne, praworządność, Fundusz Odbudowy.

Good exchange with Polish Prime Minister @MorawieckiM this evening on key European files:



➡️ The next steps in reaching our common climate objectives and tomorrow’s proposals



➡️ Green taxonomy



➡️ Recovery & Resilience Fund



➡️ Rule of law issues pic.twitter.com/uNVb3HbYkv