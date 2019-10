Vega przeprasza Misiewicza. ,,Jestem katolikiem''

katolik 4.10.19 10:56

ALE jaja -właśnie VEGA przekonał się na własnej skórze jak upadł nisko, jako katolik pod wpływem szatana ,którym jest dno mor-społ-polit popslsldwiosnanowoczesna,obyw rp.Tak go wyrolowali.,Vega proś Boga ,aby zwyciężyło dobro,,pierze które puściłeś już fruwa,ale się ośmieszyłeś jako facet,taki niepoważny...Żałosne,że dno właśnie tak urządza i manipuluje,aby uzyskać(szatan ) korzyść . To jest pigułka działania dna. MY PRAWDZIWI POLACY GŁOSUJEMY NA PIS!> TAK nam dopomóż BÓG