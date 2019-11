Luzifer® 13.11.19 19:30

czyli wszystko w normie. Koniec listopada, grudzien i dalsze 2 miesiace to zima. Zapomniana. Minus 20-kilka stopni kiedys byly o tej porze normalne. Obfite opady sniegu tez. Wiec wszystko byloby w porzadku. Co powie na to mala, lekko uposledzona szwedzka wagarowiczka z warkoczykami?