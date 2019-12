UWAGA! 2 miliony Polaków w niebezpieczeństwie! Zanieczyszczone leki na cukrzycę. W MZ sztab kryzysowy

Metformina to lek, który stosuje prawie 2 miliony Polaków w leczeniu cukrzycy. Jak się okazuje, może być skażona silnie trującą substancją. W Ministerstwie Zdrowia zwołano sztab kryzysowy.

Wykryto substancję o nazwie N-nitrozodimetyloamina (NDMA). NDMA jest wstrzykiwane szczurom, by przyspieszyć u nich postęp choroby nowotworowej. Jest silnie toksyczny dla wątroby. Jak podaje "DGP" normy zostały przekroczone kilkukrotnie, a w niektórych miejscach nawet kilkunastokrotnie.

Preparaty, zawierające metforminę, to: Avamina, Etform,Glucophage, Metfogamma, Metformax, Metformin Bluefish, Metformin Galena, Metformin Vitabalans, Metifor, Siofor, Symformin.

Co powinni zrobić pacjenci, którzy zażywają metforminę? Iść jak najszybciej do swojego lekarza rodzinnego. Ten zaś, w zależności od przekazanych przez administrację publiczną zaleceń, podejmie decyzję co dalej. Prawdopodobne jest przestawianie pacjentów na inne leki - wyjaśnia w rozmowie z "DGP" Michał Sutkowski, członek zarządu Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce.