USA przestają finansować WHO. Ostre słowa Trumpa! ,,Jej liczne błędy przyczyniły się do wielu przypadków śmierci''

15.4.20 10:11



Prof. Shiva Ayyadurai, mieszkający w USA hindus,jest wszechstronnym geniuszem, typem ludzi jacy są dziś tak światu potrzebni. Ukończył 4 fakultety na MIT – jednej z najlepszych uczelni w USA – doskonały znawca systemów informatycznych, twórca programu E-MAIL jakiego używa dziś cały świat. Próbuje działać w amerykańskiej polityce, ale to Bio-Inżynieria, dziedzina z której uzyskał profesurę jest polem jego współczesnych badań, działań i osiągnięć. Jest autorem komputerowego modelu funkcjonowania naszego ukł. odpornościowego w jego złożonej, wielowymiarowej strukturze i sposobów wpływania na niego. Shiva zna ten temat doskonale i dowodzi, łącząc współczesną wiedzę medyczną z Ayur-Wedą, że regulacja i wzmacnianie tego systemu jest uniwersalnym antidotum na wszelkiego rodzaju epidemie w przeciwieństwie do szczepionkowej agendy wprowadzanej systemowo przez polityków i BigPharmę. Zwraca uwagę na brak zrozumienia tego tematu wśród większości lekarzy co ma miejsce z powodu pobieżnego przedstawiania problemu funkcjonowania systemu immunologicznego człowieka w programie nauczania współczesnych uczelni medycznych. Dr. Shiva z morderczą inteligencją w wielu wywiadach opisuje sposób w jaki jesteśmy za pomocą pandemii koronawirusa rozgrywani przez tzw. Deep State za pomocą ludzi takich dr Fauci, obecny naczelny doktor Ameryki, „specjalista epidemiolog”, od dawna zasiedziały „manewrowy” i protegowany farmaceutycznego kartelu w strukturach politycznych elit w USA, który wg Shivy kwalifikuje się wprost do posadzenia go za kratkami.

Tutaj wywiad jaki udzielił dla polskiej internetowej TV wRealu24. Co ciekawe polska wersja została usunięta przez Youtube, ale znalazłem ją na stronie TVwRealu24, skopiowałem i umieściłem na Youtube ponownie. Natomiast w wersji angielskiej po tym jak miała 2 mln odsłon nagle liczba 2 mln znikła i pokazała się liczba 47 tys. odsłon tylko.