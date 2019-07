Ursula von der Leyen: Polska jest ważnym państwem UE

Polska jest ważnym państwem UE; bardzo istotne było dla mnie, by po Berlinie i Paryżu przyjechać do Warszawy - przekonywała przyszła szefowa KE Ursula von der Leyen przed rozmową z Mateuszem Morawieckim.

"Bardzo istotne dla mnie było to, by po Berlinie i Paryżu przyjechać od razu do Warszawy. Polska jest ważnym państwem członkowskim UE, państwem Europy Środkowo-Wschodniej" - mówiła na spotkaniu z dziennikarzami unijna urzędniczka. Jednocześnie zapowiedziała, że kolejnym krajem do którego się uda będzie Chorwacja.