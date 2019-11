Ukazał się IV tom Dziejów Polski prof. Andrzeja Nowaka

Dlaczego wiek złoty, wspaniały rozwój naszego kraju, jest zarazem wiekiem trudnym? „Bo każdy wiek dojrzewania jest wiekiem trudnym – tłumaczy Autor z okazji długo wyczekiwanej premiery kolejnej części jego wiekopomnego opisu historii naszej Ojczyzny. – A to faktycznie był czas dojrzewania zarówno specyficznej formuły politycznej Rzeczypospolitej, jak i dojrzewania polskiej kultury w okresie powstawania nowych geopolitycznych form, skądinąd bardzo groźnych dla Polski. Mam na myśli przede wszystkim Wielkie Księstwo Moskiewskie, które przeradza się w imperium rosyjskie, i dzieje się to niestety nie bez błędów politycznych ze strony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego, o czym także piszę w mojej książce. Dochodzi do rozrostu Moskwy do imperium potężniejszego niż jakikolwiek inny kraj w Europie Wschodniej. Dla Polski będzie to miało fatalne skutki, o czym szerzej będę pisał w piątym tomie” – wyjaśnia dalej prof. Andrzej Nowak.