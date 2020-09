Tuszów Narodowy to kolejna gmina, która pozywa Staszewskiego

To już kolejna gmina pozywająca Barta Staszewskiego za umieszczanie fałszywych tablic „Strefa wolna od LGBT” przy tablicach miejscowości. Jak poinformowała Reduta Dobrego Imienia, samorząd domaga się od aktywisty LGBT przeprosin i sprostowania w mediach. Jest to już drugi pozew składny przeciwko aktywiście, który umieszczał fałszywe tablice.

Wójt gminy oświadczył:

- Ta tabliczka, to zdjęcie jest uderzeniem w nasze patriotyczne dziedzictwo, w tę symbolikę którą niesie postać generała. Nikogo w Tuszowie Narodowym się nie dyskryminuje. Polska jest krajem wolności. Nie ma zgody na kłamliwe oskarżenia o segregację ludzi, na zrównywanie mieszkańców Tuszowa z nazistami, z Niemcami z czasów II wojny światowej

Wcześniej pozew – również przy wsparciu fundacji Reduta Dobrego Imienia – złożyła gmina Zakrzówek.

Jak powiedział prezes Reduty Dobrego Imienia Maciej Świrski:

- Świat wierzy kłamcy, który zamieszcza tabliczki z napisem „LGBT Free Zone”, szerząc dezinformację

Podkreślił także:

- Gdyby nie te pozwy, przeciętny Europejczyk czy Amerykanin mógłby myśleć, że to prawda. Pamiętajmy, jak na zachodzie Europy czy w USA brzmią takie słowa. Dla nich to przedłużenie słów o strefach wolnych od Żydów z okresu Holokaustu

Według prezesa fundacji działalność Staszewskiego powoduje porównywanie Polaków do nazistów, co „rzutuje to na polskie bezpieczeństwo narodowe”.

mp/pap/portal tvp info