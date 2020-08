Trzaskowski prosi o pomoc rząd. Premier Morawiecki odpowiada

W związku z kolejną awarią oczyszczalni „Czajki” w Warszawie prezydent stolicy zwrócił się o pomoc w usunięciu awarii do polskiego rządu. Odpowiedź premiera Mateusza Morawieckiego przekazać na Twitterze szef kancelarii premiera Michał Dworczyk.

Trzaskowski powiedział:

- Zwróciłem się do rządu o pomoc w ponownym wykorzystaniu mostu pontonowego do transportu ścieków

Dodał też:

- Dzięki niemieckiej firmie ITWH, po przeprowadzonych analizach, mamy wiedzę w jaki sposób przeprowadzić przecisk rur stalowych pod Wisłą. Od kilku dni prowadzimy rozmowy o podjęciu się tego zadania. Firmy mają przedstawić oferty, wtedy powiemy o czasie. Naszym priorytetem jest zatrzymanie wycieku ścieków i w związku z tym zwróciłem się do premiera i do rządu, aby wykorzystać doświadczenia sprzed roku i o udostępnienie mostu pontonowego

Oraz:

- Od samego początku, w momencie, kiedy ta awaria miała miejsce rok temu, przyglądaliśmy się nowym technologiom, ponieważ wiedzieliśmy, że najpierw musimy starać się naprawić ten rurociąg, ale szukać rozwiązań alternatywnych

W odpowiedzi szefa kancelarii premiera Michała Dworczyka czytamy:

- W związku z prośbą prezydenta Trzaskowskiego premier Morawiecki zdecydował o udzieleniu pomocy dla miasta stołecznego Warszawy. Jutro odbędzie się spotkanie sztabu kryzysowego w KPRM

Jest to już druga awaria „Czajki” i wynika on m.in. z faktu niezastosowania się władz Warszawy do zaleceń zbudowania kolektora zapasowego. W związku z tym – jak zapewnia radny PiS, wiceszef MSWiA Błażej Poboży – radni PiS będą się domagali szczegółowych informacji nt. awarii "Czajki".

Powiedział też:

- Warszawiacy muszą znać prawdę o skali i konsekwencjach awarii. Ponieważ mamy ograniczone zaufanie do prezydenta Warszawy, na wszelki wypadek podpisy pod wnioskiem o sesję nadzwyczajną już zebraliśmy

mp/pap/polsatnews.pl/fronda.pl