Trzaskowski oczernia PiS. Kaleta: Jak Panu nie wstyd?

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski udzielił wywiadu stowarzyszeniu Oxford Union, w którym przekonywał, że jest ofiarą nagonki rządzącej w Polsce partii. Odniósł się m.in. do afery reprywatyzacyjnej stwierdzając, że za jej pomocą PiS „gra antysemicką kartą”. Odpowiedział mu wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta.

Wiceprzewodniczący PO Rafał Trzaskowski użalał się w udzielonym stowarzyszeniu Oxford Union wywiadzie na to, jak to partia rządząca w Polsce robi wszystko, aby go zdyskredytować. Nawiązał nawet do afery reprywatyzacyjnej.

- „Wymyślili to, że dajemy własność Warszawy w żydowskie ręce, tylko po to, żeby grać antysemicką kartą. Niestety oni to robią” – mówił.

Włodarzowi stolicy odpowiedział za pośrednictwem mediów społecznościowych przewodniczący komisji ds. reprywatyzacji Sebastian Kaleta.

- „Czy antysemicką kartą nazywa Pan aferę reprywatyzacyjną?” – zapytał wiceminister.

- „Przypominam, że mowa o korupcyjnym procederze, a Komisja Weryfikacyjna pokazała jak wzbogacano sie wbrew prawu na mieniu polskich Żydów w niektórych przypadkach... Jak Panu nie wstyd?” – dodał.

Co miał Pan na myśli @trzaskowski_ ? Czy antysemicką kartą nazywa Pan aferę reprywatyzacyjną?



kak/Twitter, DoRzeczy.pl