Trzaskowski o awarii w 'Czajce': Osobiście sprawdziłem...

Maciek Arczyński 28.8.19 23:14

No pomyśl, ale jak p. Trzaskowski dzielnie kultywuje gdańską tradycję p. Adamowicza... Kto wie czy jak się odpowiednio postara nie będzie miał szans na "santo subito"? Kard Nycz przecież już za wzór dał nam panią Hanię z Warszawy, to jak by co, pochówek z wszelkimi honorami w archikatedrze warszawskiej ma załatwiony od ręki. A jeszcze parę dni "borowinki" i Gdańszczanie będą sobie mogli odświeżyć pamięć o p. Adamowiczu.