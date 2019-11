Tracimy państwo. Neomarksistowska dyktatura pod rządami PiS

Otto 29.11.19 13:43

Co zrobili przez 4 lata? NIC! co zrobią przez kolejne 4 lata? Też NIC! Ale cały czas beda o tym chrzanic niby jacy to z nich obrońcy i przeciwnicy lgbt. Paliwo "katastrofy smoleńskiej" wypaliło, w imigrantach nie sa wiarygodni bo sami ich sprowadzają, w aborcji nikt im już nie wierzy to zostaje tylko lgbt. a gowin i tak ich bedzie bronic . pisraelici to klamcy! PS Mając w latach 2015-2019 cały sejm, senat i prezydenta nie zrobili nic, kompletnie nic. w tym czasie zaraza się rozszerzyła. pisraelici to ruskie onuce bo promuja lgbt na szkode Polski i w interesie Rosji:)