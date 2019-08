Tomasz Terlikowski: Tęczowa zaraza? Abp Jędraszewski powiedział prawdę

To było nawiązanie do wiersza Józefa Szczepańskiego "Ziutka" zatytułowanego "Czerwona zaraza", który wszyscy znamy. Z perspektywy konserwatywnego katolika słowa abp. Jędraszewskiego są dość oczywiste. Najpierw był marksizm, który zalał Polskę, niszcząc fundamenty naszej kultury. Teraz jest neomarksizm, czyli m.in. ideologia LGBT. Zatem nie widzę powodów do wielkiego wzburzenia. Słowa abp. Jędraszewskiego są po prostu wyrażeniem mocnej, oczywistej prawdy, że nie może być kompromisu między ideologią LGBT a chrześcijaństwem - podkreślił.

W wymiarze społecznym środowiska LGBT już wygrały swoją wojnę. Większość młodych ludzi jest po stronie przynajmniej części postulatów LGBT, szczególnie dziewczęta. Zatem nieschodzenie z pierwszych stron gazet to bardzo sprawna strategia. Oczywiście część społeczności LGBT jest bardziej radykalna, część mniej. Kilka dni temu konserwatywny think tank, Instytut Jagielloński, opublikował tekst, z którego wynika, że chce się zgodzić na konkubinaty jednopłciowe. To pokazuje, że środowisko LGBT prowadzą bardzo skuteczną promocję swojej ideologii, która przekonuje także ludzi o prawicowych poglądach. W związku z tym, jeśli ktoś liczy na to, że rąbanka, jaką wywołała społeczność LGBT, przyniesie jej odwrotny skutek, to się myli. Dopóki środowiska konserwatywne i Kościół nie przedstawią własnego, pozytywnego punktu widzenia, a będą się jedynie sprzeciwiać i odpowiadać na zarzuty, dopóty tamta strona będzie wygrywać - podkreślił.