Tomasz Terlikowski: Tani optymizm nie jest wiarą chrześcijan

Nie tylko śmierć, ale dodatkowo jeszcze profanacja ciała, zabranie go. Biegnie do uczniów, żeby podzielić się bólem, cierpieniem, żeby zapytać się, co zrobić. Piotr musi cierpieć szczególnie, bo nie będzie mógł nawet wypłakać swojego bólu nad ciałem przyjaciela, którego zdradził. Pewnie dlatego idzie powoli, Jan musi na niego czekać. Aż wreszcie wchodzą do grobu…