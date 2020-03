Tomasz Terlikowski: Politycy łapy precz od Eucharystii!

Aby uszanować bogobojnych obywateli, kościoły powinny być otwarte, ale na czas epidemii/pandemii tylko w jedną stronę. Można wejść, ale nie można wyjść. Kler, który nawołuje do zwiększenia ilości nabożeństw, powinien mieć obowiązek pozostania z wiernymi. Wierni, którzy wybiorą kościół, powinni mieć szlaban na państwowy szpital, gdyż udział w nabożeństwach jest jawnym i z premedytacją działaniem zagrażającym zdrowiu i życiu innych obywateli.

Wszyscy, którzy nawołują do zwiększenia ilości nabożeństw, powinni zostać pociągnięci do odpowiedzialności, za świadome narażenie zdrowia i życia ludzi, a także za sabotaż gospodarki.

We Francji pierwszym dużym ogniskiem koronawirusa był kościół w Mulhuse. Po trzydniowych rekolekcjach ludzie rozjechali się po kraju i wirus zaczął się rozprzestrzeniać. Oczywiście nie jest to jedyne epicentrum tego wirusa, ale jedno z pierwszych jakie udało się ustalić.

