Tomasz Grodzki zostanie ukarany? Jest wniosek

„Mam nadzieję, że tym projektem powstrzymamy wysadzenie w powietrze wymiaru sprawiedliwości. Po tym co się zaczęło dziać w ostatnich tygodniach to już właściwie jest anarchia” - mówił prezes Prawa i Sprawiedliwości odnosząc się do projektu zmian przepisów o ustroju sądów i Sądzie Najwyższym.

„Jak się bierze silne leki przeciwbólowe, (to) naprawdę umysł człowieka reaguje trochę inaczej, więc na miejscu pana prezesa zająłbym się szybkim powrotem do zdrowia, do działalności i do prac”.