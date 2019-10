'To nie przypadek...' Zaskakujące słowa Jarosława Kaczyńskiego o śmierci prof. Jana Szyszko

W środę przed południem media poinformowały o nagłej śmierci byłego ministra środowiska w rządzie PiS, Jana Szyszko. Polityk odszedł do Domu Ojca w wieku 75 lat. Prawdopodobną przyczyną zgonu była zatorowość płucna.

"Odszedł przedwcześnie, w szczególnych okolicznościach. Majestat śmierci nie pozwala mi o tym mówić, ale trzeba o tym powiedzieć. To nie był przypadek, że akurat dziś, że akurat teraz"-stwierdził Jarosław Kaczyński.

"Dziś dzień z jednej strony dobrych wydarzeń, ale mamy też to wydarzenie tragiczne, wyjątkowo smutne. Odszedł nasz stary kolega, wieloletni towarzysz naszej drogi. Towarzyszył nam prawie 30 lat, odszedł przedwcześnie, nagle"-mówił na początku konwencji w Kielcach lider PiS.

Można tylko domniemywać, co prezes PiS miał na myśli, wiadomo jednak, że prof. Jan Szyszko nie był ulubieńcem lewicowo-liberalnych mediów i środowisk. W ostatnich dniach atakowano go za wypowiedź o żłobkach i przedszkolach.