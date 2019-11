'To kontynuacja Dobrej Zmiany'. Znamy skład NOWEGO RZĄDU!

"Rząd ma charakter w dużej mierze kontynuacyjny. To jest kontynuacja dobrej zmiany. Chcemy zrobić wszystko, by sytuacja Polaków za cztery lata była lepsza. (…) Chcemy dokonać postępu i odeprzeć niebezpieczeństwa"-podkreślił na konferencji prasowej w warszawskiej siedzibie PiS lider partii, Jarosław Kaczyński. W podobnym tonie wypowiedział się premier Mateusz Morawiecki, który zauważył, że Polacy powierzyli PiS samodzielne rządy już drugi raz, dlatego partia chce kontynuować swoje zapowiedzi i programy.

"Chcemy, by Polska była jak największym, najsilniejszym krajem. Chcemy, by dobre rządzenie było podstawową przesłanka do wzmacniania polskiego państwa"-podkreślił Morawiecki, po czym przedstawił skład nowego rządu. Tak jak zapowiadano wcześniej, Prezesem Rady Ministrów pozostał Mateusz Morawiecki.