To już się dzieje! W Lublinie podpalono kościół. Policja szuka sprawców

Kiedy sympatycy tzw. „Strajku Kobiet” rozpoczęli dewastowanie kościołów, wielu ostrzegało, że wkrótce może w Polsce dojść do ich podpalania. Ostrzeżenia te zdają się właśnie urzeczywistniać. Dziś zapłonął kościół p.w. Świętego Krzyża w Lublinie. Wstępne ustalenia wskazują, że doszło do celowego podłożenia ognia.

Pożar w lubelskiej świątyni zauważono ok. godz. 12.30. Przebywające w jej okolicy osoby natychmiast zawiadomiły straż pożarną i same rzuciły się do gaszenia płomieni. Próbująca gasić śniegiem przedsionek świątyni kobieta musiała zostać przetransportowana do szpitala.

Służby podejrzewają celowe podpalenie. Policja szuka sprawców.

kak/TVP3