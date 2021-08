,,To był dla Polski najlepszy turniej od ponad 20 lat''. Premier gratuluje olimpijczykom

„To był dla Polski najlepszy turniej od ponad 20 lat, od Igrzysk w Sydney” – napisał premier Mateusz Morawiecki na Facebooku, gdzie pogratulował polskim olimpijczykom.

Jak podsumował szef polskiego rządu, Polacy zdobyli aż 14 medali, w tym 4 złote, 5 srebrnych i 5 brązowych.

„Nic tego początkowo nie zapowiadało, bo długo czekaliśmy na pierwszy medal i wydawało się, że to nie będzie dla Polski dobry turniej”

- stwierdził Morawiecki, po czym dodał:

„Na tym właśnie polega piękno sportu, że uczy nas, żebyśmy się nigdy nie poddawali, że zawsze walczy się do końca. Wszyscy bierzemy to sobie mocno do serca, bo na co dzień walczymy o dobrą przyszłość Polski”.

Na koniec polski premier podziękował wszystkim sportowcom i pogratulował im wielkiego sukcesu.

