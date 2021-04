,,To absurd: kasjer z Lidla może się zarazić od fryzjera, ale fryzjer od kasjera już nie?''

- "Jedna trzecia kraju została odcięta od normalnych usług" – czytamy we wpisie Adama Szulca na Facebooku. Warto przy tym dodać, że od jutra w 11 województwach w Polsce ponownie mogą działać zakłady kosmetyczne i fryzjerskie z uwagi na częściowe luzowanie restrykcji.

Dopiero dziś piszę o swoich odczuciach po środowej konferencji pana ministra. Nie zrobiłem tego od razu, bo musiałbym połowę tekstu wykropkować. Emocje były tak silne, że ledwo powstrzymałem się od użycia obelżywości i wyrzucenia telewizora przez okno – rozpoczyna swój wpis Szulc.

W pięciu województwach, gdzie odnotowywana jest największa ilość zakażeń, lockdown zostanie utrzymany. Dotyczy to województw: śląskiego, dolnośląskiego, łódzkiego, opolskiego i wielkopolskiego.

"Jedna trzecia kraju została odcięta od normalnych usług. Stygmatyzowanie ludzi - znamy to z historii. Teraz czekamy na mur graniczny albo drut kolczasty, żeby autobusy z klientami od poniedziałku nie wyjeżdżały do kosmetyczki z Katowic do Krakowa." - czytamy dalej we wpisie na Facebooku barbera Adama Szulca.

