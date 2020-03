TK rozwiał wątpliwości ws. sędziów wybranych przez zreformowaną KRS

– TK uznał, że skoro zarówno z tekstu konstytucji, jak i z dotychczasowych orzeczeń Trybunału wynika, że kompetencje prezydenta do powoływania sędziów nie mogą być w żaden sposób ograniczane ustawowo, to tym bardziej nie mogą być one ograniczane w drodze aktów stosowania prawa – powiedziała prezes Przyłębska, uzasadniając wyrok.