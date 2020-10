TK przesunął ogłoszenie wyroku w sprawie SB-eckich emerytur

W obydwu przypadkach okres pracy na rzecz państwa totalitarnego jest przeliczany według wskaźnika 0 proc., z kolei okres służby na rzecz państwa demokratycznego jest przeliczany według wskaźnika 2,6 proc. Emerytura natomiast obu kategorii funkcjonariuszy nie może być wyższa niż przeciętna emerytura wypłacana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych – czytamy w komunikacie TK.

Trybunał Konstytucyjny już trzykrotnie zajmował się sprawą przepisów dotyczących emerytur byłych funkcjonariuszy ustroju komunistycznego w Polsce.

Sprawa – jak dowiadujemy się – jest skomplikowana i stąd zajmowanie się nią trwa tak długo. Tym razem rzecznik Trybunału Aleksandra Wójcik powiedziała, że zmiana terminu orzeczenia nastąpiła "z przyczyn obiektywnych".

Dodała też:

- Są przyczyny obiektywne, które czasami powodują takiego rodzaju zmiany. To, że one następują jest naturalnym procesem. Nie ma tutaj nic takiego, co byłoby zaskakujące

Z wokandy została też inna sprawa dotycząca przepisów tej samej ustawy.

Ogłoszenie wyroku w sprawie przepisów tzw. ustawy dezubekizacyjnej, zakładających obniżenie emerytur i rent byłym funkcjonariuszom służb PRL – jak wynika z komunikatu na stronie TK – zostało przesunięte na 20 października na godz. 11.

mp/pap/fronda.pl