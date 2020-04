Testy na koronawirusa dostępne dla pacjentów wszystkich polskich szpitali

Czy opozycja zrobiłaby to lepiej, np. premier Tusk 4.4.20 18:50

Jakby opozycja rządziła "epidemii" by nie było a jak już, by była to epidemia Tuska w mediach.



Jakby obecna opozycja rządziła byłyby szpitale przysłane przez św. Mikołaja.



Jakby obecna opozycja rządziła dyplomowałaby lekarzy i pielęgniarki w urzędach zatrudnienia.



Jakby obecna opozycja rządziła, szczepionki i lekarstwa na koronawirus byłyby "hitem eksportowym".



Jakby obecna opozycja rządziła laboratoria i specjalistów wytrzepałaby z ch..... Tuska.