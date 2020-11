Terlecki o współpracy z Kukiz'15: Jesteśmy gotowi na współpracę, ale nie ma jeszcze decyzji

- Mam nadzieję, że posłom Pawła Kukiza bliżej do PiS, ale to się jeszcze okaże; jesteśmy gotowi na współpracę ze wszystkimi, którzy podzielają nasze poglądy i będą głosować jak my; nie ma jednak decyzji o rozpoczęciu rozmów o ich ewentualnym przystąpieniu do PiS – powiedział szef klubu PiS Ryszard Terlecki.

W dniu dzisiejszym podczas posiedzenia klubu Koalicji Polskiej Paweł Kukiz i jego posłowie zostali poinformowani, że decyzją Rady Naczelnej PSL współpraca z Kukiz'15 została zakończona.

Terlecki odnosząc się do tej informacji stwierdził, że „różnice między nimi narastały i w zasadzie to, co się stało, było już tylko kwestią czasu”. Na temat możliwej współpracy z posłami Kukiz'15 stwierdził, że na razie takim rozmów nie ma i nie ma ich w planie, ale PiS jest gotowy na „współpracę ze wszystkimi, którzy podzielają nasze poglądy i będą głosować jak my”.

mp/pap