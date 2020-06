Terlecki mocno o ,,poziomie chamstwa opozycji'': Żadnych argumentów, tylko awantura

Leszek 5.6.20 14:27

Wicemarszałek Ryszard Terlecki:



Dziękuję panu.



Przedstawiciel Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Robert Bąkiewicz:



Israel Singer w 1996 r., sekretarz generalny Światowego Kongresu Żydów, powiedział: Jeżeli Polska...



Wicemarszałek Ryszard Terlecki:



Dziękuję bardzo. Wyczerpał pan czas.



Przedstawiciel Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Robert Bąkiewicz:



Już kończę, panie marszałku.



Jeżeli Polska nie spełni roszczeń Żydów, będzie publicznie atakowana i upokarzana na forum międzynarodowym, z czym mamy dzisiaj do czynienia. Ale Polacy są dumnym narodem, broniącym swych ideałów i swojej wolności, nawet za cenę własnego życia. Co powiedziecie, drodzy, szanowni posłowie, polskim bohaterom, polskim powstańcom...



(Wicemarszałek wyłącza mikrofon, przedstawiciel Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej przemawia przy wyłączonym mikrofonie)



Wicemarszałek Ryszard Terlecki:



Bardzo dziękuję. Wyczerpał pan już czas. Minutę panu dodałem. Dziękuję bardzo.



Przystępujemy do dyskusji.



(Przedstawiciel Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Robert Bąkiewicz: Panie marszałku, 3 minuty miałem dodane...)



3 minut pan nie miał, miał pan minutę dodaną, ale dlatego że...



(Poseł Grzegorz Braun: Wniosek formalny o zmianę sposobu prowadzenia obrad. O umożliwienie stronie społecznej wypowiedzi.)



Panie pośle, proszę usiąść na miejsce i się uspokoić. Proszę usiąść.



(Poseł Grzegorz Braun: Wniosek formalny.)



Bardzo dziękuję.



(Przedstawiciel Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Robert Bąkiewicz: Panie marszałku, proszę, to jest minuta i kończę tekst. Naprawdę.)



No dobrze, pół minuty.









Przedstawiciel Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Robert Bąkiewicz:



Tak jak mówiłem, Israel Singer, sekretarz generalny Światowego Kongresu Żydów, powiedział nam dokładnie, co myśli: że jeśli nie spełnimy żądań, roszczeń, będziemy publicznie atakowani i upokarzani. To mamy. Jesteśmy dumnym narodem...



(Wicemarszałek wyłącza mikrofon, przedstawiciel Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej przemawia przy wyłączonym mikrofonie, oklaski)



