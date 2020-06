Temat Pachamamy powraca? Franciszek pisze o ,,matce Ziemi’’

6.6.20 13:53

Gdy papież Franciszek był z wizytą w Polsce miałam okazję przyjrzeć mu się dłużej . Po tej wizycie napisałam w GW " to jeden z niewielu ludzi , który WIE " . Nie pomyliłam się . Jego wypowiedzi ciągle to potwierdzają , chociaż jego umysł ciągle jeszcze jest przyciemniony religią . Trudno się temu dziwić skoro od dziecka jest z nią związany i to ona go kształtowała . Poza tym jest głową tego pełnego ciemności i zła Kościoła Rzymsko Katolickiego .

Rany zadane matce Ziemi już są nie do uleczenia a nas nie ranią lecz nas unicestwią . Nie do końca napisał prawdę , chociaż WIE . I ja to rozumiem . Nie może . Jeszcze w swojej naiwności sądzi , że coś ludzie potrafią zmienić . Już nie mogą . Objawienia Maryjne wyraźnie to powiedziały . Jeżeli ludzie się nie nawrócą ku Bogu będzie taka czy inna katastrofa . Nie nawrócili się ku Bogu . Nadal wierzą religiom .

Tylko miłość mogła ludzi zmienić a tej na świecie nie ma . Sporadycznie . Miłość to wyrzeczenie się samego siebie dla obiektów swej miłości . To światło , które ludzi rozświetla . A ile jest jasnych ludzi wśród tych milionów widzianych w mediach ? Garstka . Papież Franciszek też do nich nie należy .On tylko WIE ( eksces z kobietą szarpiącą go za rękaw na Pl. Św. Piotra dużo mi o nim powiedział ) . Człowiek dąży do wygód a nie wyrzeczeń . A więc totalna porażka .