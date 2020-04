Tak źle nie było jeszcze nigdzie. USA: Ponad 2100 ofiar w ciągu doby

Co więcej, liczba zakażonych koronawirusem wzrosła w USA do ponad pół miliona.

Nowe dane oznaczają, że liczba ofiar koronawirusa w Stanach Zjednoczonych zbliża się do 20 tysięcy. Do tej pory zmarło dokładnie 18586 osób. To już teraz o niespełna trzysta zgonów więcej niż we Włoszech.