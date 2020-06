Tak oni ,,łączą'' Polaków. Hejterski spot już w sieci

Ale o co chodzi?

Może trzeba wyjąć kij z dudy i zapoznać się z definicją parodii.

(no nie tak do końca, bo patrząc na frondę to wyborcy pisu właśnie tak wyglądają. Przynajmniej niektórzy. ;)



Poza tym, bardzo ciekawa nowatorska forma.

Przynajmniej nie taka sama żenada co zawsze w spotach wyborczych, czyli "zagłosuj i zmień świat" "i ty możesz pomóc" "oni zniszczą kraj" + smętna muzyczka albo disco polo + ujęcia z drona za 15 zeta. Całość okraszona efektami z movie makera.



A to mi się podoba.

Poza tym, co się PiSoidy tak bulwersujecie? Przecież to nie jest przekaz do was.

Wy jak zrobicie spot o tym że PO

(co jest ewidentnym żartem, bo przecież nikt za to nie siedzi)

kradła miliardy a każdy kto na nich zagłosuje to złodziej albo ubek.

To wtedy jest "arcydzieło. "trafne","w punkt".



TVP robi taki hejt 24/dobę - to być dobro, Jak ktoś iny tak robi - to być zuo.

:)

