Tak dobrze jeszcze nie było! Rekordowo niskie bezrobocie. Minister Borys-Szopa: Rynek pracy jest w bardzo dobrej kondycji

Konfederata 10.8.19 8:51

Bezrobocie rekordowo niskie, a urzędy pracy tętnią życiem urzędniczym. Kawka, ciasteczko, pani Krysiu może śmietanki?

Dlaczego ich nie zlikwidują? Dlaczego utrzymują armię pasożytów urzędniczych? Co najmniej połowa ministerstw i urzędów jest do likwidacji i nikt by nie zauważył że państwo działa gorzej! PiS to lewaki gospodarcze. PZPR.

PO oczywiście nic nie lepsze, ale pisowcy się przedstawiają jako ci prawicowi, co jest g. prawdą.

Urzędy Pracy już można zlikwidować! Panie niech idą do jakiejs pożytecznej pracy, roboty jest huk.