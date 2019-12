Tajny plan Grodzkiego. Po co marszałek leci do Brukseli?

west 31.12.19 10:44

Po co nam Prezydent ? Po co nam Premier ? Po co nam Minister Spraw Zagranicznych ?

Wszak za wszystkich wszystko załatwi Marszałek Senatu.

Tylko Panie Marszałku. Nie po to został Pan powołany.

Zostań Pan tam gdzie Pana miejsce, niekoniecznie w prywatnym gabinecie...