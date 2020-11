Tajemnica morderstwa Marka Pomykały. Magazyn Śledczy Anity Gargas

Trzy zbrodnie, bezkarność oraz skandaliczne zaniedbania organów ścigania. Jak przez dziesięciolecia tuszowano sprawy, w które mógł być zamieszany wysoki funkcjonariusz milicji.

Co łączy wypadek, w którym zginął pieszy, z niewyjaśnioną śmiercią młodego milicjanta Krzysztofa Pyki w latach osiemdziesiątych oraz z zaginięciem obiecującego dziennikarza Marka Pomykały w 1997 roku? Jaką sprawą zajmował się reporter przed zniknięciem? Co mogło się stać z ciałem dziennikarza, którego do tej pory nie odnaleziono? Dlaczego policja od razu przyjęła, że Pomykała popełnił samobójstwo i nie podjęła żadnych czynności sprawdzających inne wersje wydarzeń? Kto siedział za kierownicą samochodu, który w listopadową noc 1985 roku śmiertelnie potrącił pieszego? Jaki wpływ na rozwój wypadków mogli mieć funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa oraz prokuratorzy badający okoliczności potrącenia? Kim jest człowiek, który w rozmowie prywatnej miał przyznać się do zabicia milicjanta i dziennikarza?

